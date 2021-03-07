Беспредел! Севастопольцы возмутились заездом квадроциклов в водопаде Байдарской долины

Фото: "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"

Первые солнечные дни весны крымчане уже активно проводят на природе. А любители экстремального отдыха заехали на квадроциклах в природоохранную зону – прямо в водопад Козырек в Байдарской долине близ Севастополя. Туда вода попадает прямиком в Чернореченское водохранилище, откуда уже поступает в дома севастопольцев.

- Средь белого дня в Байдарской долине квадроциклы заехали в водопад из которого люди пьют воду, постояли там минут 5-6 и уехали. Вопрос к контролирующим службам: куда вы смотрите? Квадроциклы приезжают к водопаду почти ежедневно, моют свою технику прямо в водопаде, - написал возмущенный севастополец в группе «Автопартнер Крым» «Вконтакте».

Некоторые севастопольцы возмутились, что в «питьевой воде» моют квадроциклы. Кроме того, техника находилась в водоохранной зоне:

- Возьмите все дороги в Байдарской долине, после осадков, вся грязь (в том числе машинное масло и другое) попадает в Чернореченское водохранилище.

Другие же не видят катастрофы в том, что произошло:

- Вода 10 раз отфильтруется, пока попадет в водохранилище! Не нагоняйте... и грязь на квадроциклах состоит из листвы и глины с землей.

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