Симферопольский роддом №2 получил новую кислородную подстанцию

Фото: сайт Симферопольского роддома №2

Кислородная подстанция появилась в Симферопольском клиническом роддоме №2. Она сможет обеспечивать кислородом 80 точек, сообщил заместитель главного врача по медицинской части Николай Теленик.

По его словам, когда роддом стал ковидным госпиталем, медики использовали 40 кислородных аппаратов, но их не хватало.

- Их нужно было включать в электросеть, аппарат забирает в себя воздух и вырабатывает кислород. Официально у нас 110 коек, так сказать, в «мирное время». Во время ковида мы развернули 126. По всему зданию было всего 28 точек, куда можно было подключить дыхательные аппараты. Но наша старая кислородная система рассчитана была только на шесть, - пояснил Николай Теленик в комментарии РИА Новости Крым.

Роддому не хватало концентраторов, поэтому 20 штук передали из Евпатории, потом – еще 14. Затем руководство медучреждения подало заявку на кислородную подстанцию.

Сейчас с торца роддома стоит металлическая коробка. В ней – кислородный концентратор мощного объема. Аппарат забирает воздух, вырабатывает кислород и подает систему. Мощность подстанции позволяет одновременно подключить 80 точек.

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