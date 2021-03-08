Погода в Крыму на 8 марта: дождь и тепло до +8

Температура воды в Черном море +6°…9°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 марта на Крымском полуострове не совсем уютный день – ветрено и сыро.

- В Симферополе переменная облачность. Днем небольшой дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем до 14 м/с. Днем тепло до +8°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем временами небольшой дождь. Ветер юго-западный до 15 м/с. Днем тепло до +8°.

Температура воды в Черном море +6°…9°.

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