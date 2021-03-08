Хроники коронавируса: За сутки в Крыму заболел 61 человек

Вчера в Республике на COVID-19 протестировали 1544 человека.
За минувшие сутки в Крыму коронавирусом заболел 61 человек, из них у трех пациентов не было никаких симптомов.
- Из общего количества заболевших 48 выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Вчера в Республике на COVID-19 протестировали 1544 человека.
Кроме того, за весь период пандемии от коронавируса выздоровели 32 579 человек.
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