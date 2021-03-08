На ярмарках Симферополя за выходные планируют продать 200 тонн сельхозпродукции

Фото: Минсельхоз Крыма

За выходные дни в Симферополе фермеры планируют реализовать на агроярмарках около 200 тонн своей продукции, сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Чиновник отметил, что цены на продукцию на таких ярмарках в среднем на 15-20% ниже рыночных, а ассортимент очень широкий.

- Принимая участие в агроярмарках, фермеры получают колоссальную поддержку. Такие мероприятия дают возможность представителям малого и среднего бизнеса, а также небольшим производителям и крестьянско-фермерским хозяйствам реализовывать свою продукцию напрямую, без посредников, - подчеркнул глава Минсельхоза Крыма.

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