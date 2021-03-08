Пригородные поезда между Анапой и Крымом перевезли 65 тысяч пассажиров

Фото: Южная транспортная компания

За год работы пригородного ж/д сообщения между Анапой и городами Крыма поезда перевезли 65 тысяч пассажиров.

Год назад, 7 марта 2020-го, из Керчи в Анапу отправился первый пригородный поезд, связавший материковую часть России с Крымом.

- За год курсирования комфортабельных рельсовых автобусов РА2, пригородными поездами перевезено более 65 000 пассажиров и совершено 1355 рейса. Подвижной состав проследовал более 580 000 километров, - сообщает Южная пассажирская компания.

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