Шесть пострадавших: В Севастополе столкнулись два автомобиля Toyota

Фото: МЧС Севастополя

В Севастополе лоб в лоб столкнулись два автомобиля Toyota — пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Авария произошла сегодня днем в районе Орлиновского моста. На место сразу же выехали сотрудники МЧС и «скорая».

- Всего в машинах находилось 8 человек, из которых травмы различной степени тяжести получили шестеро, в том числе двое детей. Спасатели оказали им первую помощь и передали медицинским бригадам для последующей госпитализации, - сообщает пресс-служба МЧС по Севастополю.

К счастью, в серьезном дтп никто не погиб.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50