Погода в Крыму на 9 марта: дождь и тепло до + 9

Температура воды в Черном море +6°…9°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
9 марта на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Утром небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег), местами туман; днем без осадков. Ветер северо-западный до 13 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно, днем без осадков. Ветер днем северный до 14 м/с. Днем тепло до +7°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-западный до 17 м/с. Днем тепло до +9°.
Температура воды в Черном море +6°…9°.
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