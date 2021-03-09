Погода в Крыму на 9 марта: дождь и тепло до + 9

Температура воды в Черном море +6°…9°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 марта на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Утром небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег), местами туман; днем без осадков. Ветер северо-западный до 13 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно, днем без осадков. Ветер днем северный до 14 м/с. Днем тепло до +7°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-западный до 17 м/с. Днем тепло до +9°.

Температура воды в Черном море +6°…9°.

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