Стал известен топ-10 курортов Крыма популярных у туристов

На полуострове широкий выбор жилья для туристов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Специалисты сервиса бронирования жилья TVIL.RU, проанализировав данные брони, выяснили, на каких курортах Крыма выросло больше всего число бронирований на лето.

Они отметили, что больше всего, если сравнивать с 2020 годом, увеличилось количество брони в поселке Николаевка – 49% и в Алуште -12% .

Топ-10 курортов Крыма, где выросло число брони на лето относительно 2020 года (средняя цена ночи в отелях, в рублях)

Ялта, 3974

Евпатория, 3048

Феодосия, 2892

Алушта, 3447

Судак, 2860

Севастополь, 3472

Алупка, 3222

Николаевка, 2392

Саки, 2469

Мисхор, 3630

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50