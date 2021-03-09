Стал известен топ-10 курортов Крыма популярных у туристов

На полуострове широкий выбор жилья для туристов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Специалисты сервиса бронирования жилья TVIL.RU, проанализировав данные брони, выяснили, на каких курортах Крыма выросло больше всего число бронирований на лето.
Они отметили, что больше всего, если сравнивать с 2020 годом, увеличилось количество брони в поселке Николаевка – 49% и в Алуште -12% .
Топ-10 курортов Крыма, где выросло число брони на лето относительно 2020 года (средняя цена ночи в отелях, в рублях)
Ялта, 3974
Евпатория, 3048
Феодосия, 2892
Алушта, 3447
Судак, 2860
Севастополь, 3472
Алупка, 3222
Николаевка, 2392
Саки, 2469
Мисхор, 3630
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