Симферополь и пригород вернулись к подаче воды по графику

Подача воды будет по часам Фото: "КП" Архив

После праздников Симферополь, Ялта, Симферопольский и Бахчисарайский районы вернулись к подаче воды по графику. Без перерыва она шла с 6 утра 6 марта по 9 утра 9 марта.

- Спасибо «Воде Крыма», что у нас выходные дни не было ограничений в Симферополе и Ялте. - отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

Подача воды осуществляется согласно утвержденному графику для каждого населенного пункта, района, столичной улицы. Графики опубликованы на сайтах администраций муниципалитетов.

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