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Изношенные трубы Симферополя не выдерживают графики подачи воды

«Вода Крыма» стягивает в столичный регион ремонтников из других регионов
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Сети не выдерживают и рвуться под напором воды

Сети не выдерживают и рвуться под напором воды

Фото: Архив "КП"

Изношенные трубы Симферополя не выдерживают подачу воды по графику. Об этом сообщил директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов на штабе по водообеспечению.

- Повреждения продолжают нарастать, - подчеркнул он. - Рваный режим подачи воды в течение полугода дает свой эффект - изношенные сети их не вытверживают, поэтому будем увеличивать количество ремонтных бригад.

На сегодняшний день в регионе насчитали 22 не устраненные аварии.

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ЖКХ в Крыму