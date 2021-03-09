Изношенные трубы Симферополя не выдерживают графики подачи воды

Сети не выдерживают и рвуться под напором воды Фото: Архив "КП"

Изношенные трубы Симферополя не выдерживают подачу воды по графику. Об этом сообщил директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов на штабе по водообеспечению.

- Повреждения продолжают нарастать, - подчеркнул он. - Рваный режим подачи воды в течение полугода дает свой эффект - изношенные сети их не вытверживают, поэтому будем увеличивать количество ремонтных бригад.

На сегодняшний день в регионе насчитали 22 не устраненные аварии.

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