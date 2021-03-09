Симферополь утром застыл в пробках из-за перекрытия улицы Козлова

Утром симферопольцы опоздали на работу из-за жуткой пробки. Фото: скриншот сервиса "Яндекс -пробки"

Сегодня утром, 9 марта, Симферополь встал в огромных пробках из-за перекрытия улицы Козлова, где сейчас проходит ремонт дороги. Утром люди не могли добраться до пункта назначения почти 1,5 часа.

- Живу на Балаклавской, выехал из дома в 8 утра и в центр на работу прибыл лишь в 9.28. Транспорт тоже ходит плохо, приходится долго ждать, все автобусы в пробках стоят, - рассказал КП-Крым житель столицы.

В итоге поток автомобилей, который проезжал по улицам Русская и Козлова направились на Севастопольскую через Дмитрия Ульянова и Крымских партизан. Улица Севастопольская просто замерла, затор тянется от Ульянова до поворота на Центральный рынок.

Напомним, движение на Козлова ограничили 7 марта в 6 утра. Запрет на проезд будет действовать до 6 утра 11 марта.

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