Шли на ярмарку? В Симферополе по проезжей части прогуливались коровы

Фото: скриншот из видео "Черный список Симферополь"/ "Вконтакте"

В Симферополе прямо на проезжей части по улице Глинки разгуливали коровы. Видео выложили местные жители в соцсетях.

- Такого я еще не видел. Прогулка коров по ул. Глинки. Правильно говорят: Симферополь - большая деревня, - шутит автор видео, опубликованного в сообществе «Черный список Симферополь».

Судя по видео, большой черный бык неспешно переходил дорогу в районе строительного магазина перед улицей Кубанской. Животное перегородило путь грузовику. За вожаком последовали и другие коровы.

Подписчики предположили, что животные направлялись на ярмарку на улице Кечкеметской, некоторые сравнили Симферополь с городами в Индии, где коровы могут прогуливаться везде.

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