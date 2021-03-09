В Симферополе 9 марта в некоторых районах исчезнет электричество

По некоторым адресам свет будут отключать с 8 до 17 часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

После длинных праздничных выходных в крымскую столицу снова возвращаются плановые отключения электричества из-за ремонтов, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Ограничения вступят в силу со вторника 9 марта. По некоторым адресам свет будут отключать с 8 до 17 часов.

- Ул. Сейдали Куртсеитова, 16,18;

- Ул. Мемета Аппазова, 19;

- Ул. Грибоедова, 66-100 (чет), 1а-11 (нечет);

- Ул. Рубцова, 19;

- Ул. Трубаченко, 34-70 (чет), 27-33 (нечет);

- Ул. Зенитная, 36-70 (чет), 31-63а (нечет);

- Ул. Гражданская, 106.

По всем вопросам можно будет обратиться на телефон «горячей линии» «Крымэнерго»:

+7 800 506 00 12.

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