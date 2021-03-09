Молодого наркодилера из Симферополя задержали со свертками «соли»

Ранее парень уже был судим за кражу. Фото: МВД по РК

В Симферополе задержали ранее судимого 20-ти летнего парня. Полицейские обнаружили у него 25 свертков с наркотиком под названием «соль».

Выяснилось, что приобрести запрещенное вещество у молодого жителя столицы получилось через Интернет. Для дальнейшей перепродажи он купил 25 свертков с наркотиками.

Реализовать «соли» у злоумышленника не вышло, правоохранители задержали его с поличным прямо на улице.

Против симферопольца завели уголовное дело по статье «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере». Его могут лишить свободы на срок до двадцати лет.

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