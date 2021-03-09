В Симферопольском водохранилище накоплен 1 миллион кубов воды

Запасов воды хватит на время устранения аварий на водозаборах Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Симферопольском водохранилище накоплен 1 миллион кубометров воды. Свои притоки получили Партизанском и Аянское водохралища.

- Мы имеем очень небольшие притоки в водохранилища, - сообщил директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов на штабе по водообеспечению. - Но по Симферополю они позволяют сделать уверенный вывод: с учетом подключения всех скважин на западном направлении, гарантируем горожанам и жителям 39 населенных пунктов, что перерывов в водоснабжении не будет.

Запасов водохранилищ достаточно, но исключительно для подачи воды на время устранения аварий на магистральных водопроводах, идущих от подземных источников.

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