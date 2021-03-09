Вода в курортный сезон будет подаваться по графику Фото: Анна КИРИЕНКО

Курортный сезон в Крыму пройдет при графиках подачи пресной воды. Об этом на штабе по водообеспечению сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- До следующего штаба полностью определяем график работы в курортный сезон, - отметил он. - Разбор воды увеличится, должна быть простая математическая модель, исходя из худшей ситуации. Мы ее понимаем. Возможно, она будет неприятная. График подачи воды должен позволить нам провести курортный сезон и дать возможность людям заработать.

Уже сейчас поступают жалобы, что в санаторно-курортных комплексах воду не отключают. Но это достигается за счет накопительных емкостей, а не за счет особых условий.

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