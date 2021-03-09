В доме у сотрудника одного из военных санаториев Крыма нашли взрывчатые вещества

Мужчине предстоит ответить за взрывчатое вещество в суде Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Житель Судака с юных лет обожал оружие и все, что с ним связано. Часто читал статьи о пистолетах, взрывчатых веществах и других опасных предметах. Со временем в гараже у него появились собственные «запасы», которыми 61-летний крымчанин сильно гордился.

Мужчина знал, что о любых боеприпасах и оружии нужно сообщать в соответствующие структуры, однако решил не заморачиваться и просто хорошо спрятать нажитое. Но недавно к сотруднику военного санатория наведались силовики с проверкой.

Как стало известно КП-Крым, обыскав дом, машину, гараж и другие объекты на участке, обнаружилось интересное. В металлической банке находилось сыпучее вещество. Присмотревшись детальнее специалисты поняли, что в руках у них находится порох.

Для детального исследования они направили банку с содержимым на экспертизу, в ходе которой подтвердилась догадка силовиков.

Житель Судака хранил дома порох марки «Сокол». Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения и назначения наказания. Также полиции предстоит выяснить, где именно мужчина взял взрывчатое вещество.

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