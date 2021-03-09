Аксенов назначил нового главу Госкомнаца Крыма

Айдер Типпу. Фото: сайт правительства РК.

Новым главой Госкомитета по делам межнациональных отношений республики стал Айдер Типпу. Указ о его назначении подписал глава региона Сергей Аксенов.

- Принять Типпу Айдера Ахтемовича на государственную гражданскую службу Республики Крым и назначить его на должность председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым, - говорится в указе Аксенова на сайте крымского правительства.

Отметим, что ранее Типпу был первым заместителем главы администрации Первомайского района Крыма.

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