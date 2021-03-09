Дрон пытался доставить мобильные телефоны в симферопольское СИЗО

Фото: Архив "КП"

В симферопольское СИЗО пытались доставить мобильные телефоны с помощью дрона.

- Над участком внутренней запретной зоны был обнаружен летательный аппарат (дрон). Сотрудники СИЗО-1 предприняли необходимые действия для предотвращения дальнейшего перемещения дрона, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Республике Крым и Севастополю.

К летательному аппарату был прикреплен сверток с двумя мобильными телефонами и зарядными устройствами. Также отправители не поленились отправить и гарнитуру, запасной аккумулятор и пять сим-карт.

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