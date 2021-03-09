Потоки канализации мешают ремонту дорог в Симферополе

Канализационные стоки мешают ремонту дорог Симферополя Фото: Анна КИРИЕНКО

Потоки канализационных вод мешают вести ремонт дорог в Симферополе. Несмотря на то что подрядчик работает в праздничные и выходные дни, на некоторых улицах нельзя приступить к ремонту.

- В Симферополе идет активный ремонт дорог, - отметил на штабе по водообеспечению глава Крыма Сергей Аксенов. - Компания ВАД работала все праздники. Но на многих улицах стекает канализация. Надо садиться, разбираться и договориться, чтобы это по улицам не текло.

В администрации Симферополя для оперативного реагирования на аварийные ситуации при ремонтных работах создали рабочую группу из представителей ГУП «Воды Крыма» и АО ВАД. Дорожному ремонту подлежат больше 60 столичных улиц.

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