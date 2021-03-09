Водная инспекция нашла в Симферополе серию нарушений

Пока одни испытывают трудности с водообеспечением, другие незаконно пользуются драгоценным ресурсом. Фото: архив "КП"

Водная инспекция Крыма нашла во время проверки в Симферополе 6 нарушений. Обнаружить их удалось с помощью передвижной телеинспекции.

Как сообщили в пресс-службе «Воды Крыма», под проверку попали 20 объектов, в том числе 10 юридических и 10 физических лиц.

С 1 по 5 марта было установлено пять случаев пользования водоотведением без учета, а также один факт пользования водоснабжением без учета со стороны юридического лица.

Отметим, что инспекция работает уже шесть недель и за это время проверила 147 абонентов.

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