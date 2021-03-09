Аксенов пообещал за два года канализировать район Петровской балки в Симферополе

В Старом городе проложат центральную канализацию Фото: "КП" Архив

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал за два года провести центральную канализацию в район Петровской балки Симферополя. Об этом он сообщил на штабе по водообеспечению.

- В районе Петровская балка будем строить канализационные сети по ФЦП, - уточнил Аксенов. - Планы есть на 2021-22 годы, частично включая разводящие сети. После того, как канализация будет введена, будем смотреть, что происходит.

Из-за канализационных стоков в Симферополе срывается график ремонта дорог.

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