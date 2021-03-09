Водитель иномарки врезался в дерево на трассе под Судаком

водитель «Renault» въехал в дерево на дороге Алушта – Судак. Фото: Пресс-служба МЧС РК

Недалеко от Судака в поселке Веселое произошла авария. Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, водитель «Renault» въехал в дерево на дороге Алушта – Судак.

Во время движения мужчина, который сидел за рулем автомобиля «Renault», не смог справиться с управлением и выехал за пределы проезжей части. Там он и столкнулся и с деревом.

По информации Крымского информационного агентства, во время ДТП пострадало двое человек, в том числе и один несовершеннолетний. Их сразу госпитализировали в Судакскую районную больницу, а на месте происшествия пострадавшим оказали помощь сотрудники отряда «Крым-СПАС».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50