В соцсетях создали группы, посвященные строительству в Форосском парке

Первый этап строительства должен завершиться уже в этом году Фото: Елена ЛЕЛЮК

В соцсетях создали группы, где публикуется информация о строительстве детского комплекса в Форосском парке. Соответствующие интернет-сообщества появились в «ВКонтакте», «Facebook» и «Instagram».

Скорее всего они были сделаны для того, чтобы успокоить местных жителей, которых сильно обеспокоила новая стройка в зеленой зоне, сообщает Крымская газета.

Напомним, ограничение прохода в парк и начало строительства нового объекта - вызвало у жителей Фороса негодование. Люди стали собираться в группы, чтобы выступить против действий министерств, которые допустили возведение здания. Детский комплекс «Ак Барс» займет 7,8 гектар Форосского парка. Он будет построен для одаренных детей и студентов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50