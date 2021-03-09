В марте должна завершится трехлетняя стройка приюта для животных в Симферополе

На строительство из бюджета республики было выделено 51 миллион рублей Фото: Архив "КП"

Приют для бездомных животных планируют достроить и сдать в эксплуатацию в скором времени, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Первую часть здания на улице Крымской Правды, 6 уже почти достроили. Он рассчитан на размещение 148 животных в крытых вольерах. Там уже выполнено устройство подпорных стен, пищеблоков, вольеров, внутриплощадочных сетей электроснабжения, канализации и наружного освещения. Сейчас продолжаются работы по прокладки газоснабжения, водоотведения и подачи света.

Напомним, приют строят уже около трех лет. На его строительство из бюджета республики было выделено 51 миллион рублей. Ближайшую дату сдачи назначали на 10 марта.

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