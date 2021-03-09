Девушку в наушниках сбила электричка на севере Крыма

Девушка не услышала сигнал поезда. Фото: Архив "КП"

На севере Крыма электричка сбила насмерть 27-летнюю девушку, которая, как полагают полицейские, была в наушниках и не услышала приближение поезда.

Как сообщили в пресс-службе крымского линейного управления МВД на транспорте, трагедия произошла на 1395 километре перегона между станциями Отрадная (Джанкойский район) и Урожайная (Красногвардейский район). Девушку сбил электропоезд сообщением Феодосия-Симферополь.

На месте были найдены наушники, предположительно женщина слушала музыку и не отреагировала на сигналы приближающегося электропоезда.

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