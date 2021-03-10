Погода в Крыму на 10 марта: ветер и тепло до + 7

Сон-трава ждет тепла, чтобы проснуться. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 марта на Крымском полуострове, как обещают синоптики, пройдет без природных коллапсов - опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный до 10 м/с. Днем тепло до +7°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Днем температура воздуха до +6°.

Температура воды в Черном море +6°…9°.

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