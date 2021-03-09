Продажи билетов в Крым на лето открыли 12 авиакомпаний

Уже 12 авиакомпаний ведут продажу билетов в летний Крым Фото: Анна КИРИЕНКО

Продажи билетов в Крым в период курортного сезона 12 авиакомпаний. Свое расписание летнего графика представила сибирская авиакомпания «ИрАэро».

- Авиакомпания «ИрАэро» в конце мая начнет выполнять прямые рейсы в аэропорт «Симферополь» из Пензы, Белгорода и Курска, - сообщили в пресс-службе аэропорта «Симферополь». - На данный момент, это единственный перевозчик, начавший продажи билетов в Крым из Пензы и Курска.

Прямые рейсы между Симферополем и Пензой будут выполняться с 28 мая по 3 октября три раза в неделю, между Симферополем и Курском - дважды в неделю. Из Белгорода самолеты начнут летать в Крым с 29 мая каждую субботу. Кроме«ИрАэро» из Белгородав Симферополь и обратно летают самолеты авиакомпаний Nordwind и Smartavia.

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