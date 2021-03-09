Житель Севастополя пойдет под суд за попытки реабилитации нацизма

24-летний парень выложил на своей странице в социальной сети и в паблике аудиозапись, в которой содержалась прямая пропаганда нацизма
Фото: Архив "КП"
В Севастополе в следственном комитете возбудили уголовное дело из-за попытки реабилитации нацизма в интернете, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Крыму.
По информации ведомства, 24-летний парень выложил на своей странице в социальной сети и в паблике аудиозапись, в которой содержалась прямая пропаганда нацизма и оправдание уничтожения советский граждан.
Севастопольца задержали, а позже выяснилось, что он уже привлекался к ответственности за осуществлению экстремисткой деятельности за призывы к осуществлению экстремисткой деятельности в интернете.
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