Украинец пытался незаконно попасть в Крым и получил срок

По данному факту было возбуждено уголовное дело Фото: Архив "КП"

В Крыму гражданина Украины на полтора года отправят в колонию строгого режима за то, что, несмотря на запрет, он пытался попасть на полуостров, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму.

По информации ведомства, украинец не так давно получил запрет на посещение Российской Федерации. Он неоднократно нарушал законодательство страны. Но 31-летнего молодого человека такие ограничения не остановили, поэтому он решил рискнуть и попасть в Крым. С собой он взял документы, в которых были изменены установочные данные. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В Джанкойском районном суде было решено, что украинец проведет 1,5 года в колонии строгого режима.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50