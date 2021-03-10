Коронавирус в Крыму: плюс 60 зараженных на 10 марта

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 9 марта зарегистрировали 60 случаев коронавируса. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, один человек переносит инфекцию бессимптомно. Из общего числа зараженных 57 человек самостоятельно обратились за медпомощью, 3 человека ранее контактировали по ранее зарегистрированным случаям.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 421 человека.

Выписали после коронавируса за сутки 257 человек, за весь период с начала пандемии - 32 847.

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