Около медцентра Семашко компания «ВАД» закончила укладку асфальта

Ремонт планируют закончить до 30 июня текущего года. Фото: Григорий Назаров / ФБ

На трассе Симферополь - Джанкой «ВАД» завершили укладку асфальтобетона, сообщили в пресс-службе компании.

Дорожные работы проводились на участке дороги от поселка Аграрное до «Тавриды». Специалисты полностью уложили верхний слой асфальта на четырехполосной трассе протяженностью около двух с половиной километров, а затем перешли на подготовку под укладку второй части работы от Аграрного до объездной дороги крымской столицы.

Заметим, протяженность ремонтируемой дороги составляет 6,5 километров. Ремонтные работы начались в конце февраля, а в начале первого месяца весны дорожники уже начали выравнивать слой покрытия. На этом участке трассы сотрудники АО «ВАД» также расширяют проезжую часть и устанавливают бортовой камень. Ремонт планируют закончить до 30 июня текущего года.

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