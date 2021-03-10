За неделю в четырех регионах Крыма увеличилась заболеваемость ОРВИ

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За неделю в четырех регионах Крыма значительно увеличилось количество заболевших ОРВИ по сравнению с минувшей неделей. Как сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская, наблюдается рост заболеваемости от 30 до 100%.

- Отмечается незначительный рост заболеваемости ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей на 7,5%. И если на прошлой неделе мы говорили, что практически по всем административным территориям идет снижение заболеваемости сезонными вирусными инфекциями, то на этой неделе в 15-ти административных территориях отмечается рост по сравнению с предыдущей неделей, - заявила Пеньковская. - Наиболее значительный он в Черноморском районе, в Алуште, Феодосии и Керчи. Здесь темпы заболеваемости от 30 до 100%, и показатель заболеваемости выше среднекрымского.

При этом глава Роспотребнадзора отметила, что заболеваемость ОРВИ в Крыму за последнюю неделю по-прежнему ниже уровня 2020 года на 43%.

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