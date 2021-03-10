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В Форосе остановили строительство 22-этажной высотки

Прокурорская проверка выявила нарушения
Светлана Родина
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Здание начали строить на месте бывшего школьного стадиона

Здание начали строить на месте бывшего школьного стадиона

Фото: Елена ЛЕЛЮК

Стройку 22-этажного здания около Форосского парка заморозили. Специалисты выявили нарушения в оформлении документации на объект.

По данному делу в суд направлен иск с требованием прекратить строительство, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с местными жителями.

- Проверка завершена, выявлены нарушения в оформлении технической документации. Мы уже направили иск в суд. Последнее слово за судьей, - рассказал Аксенов.

Напомним, сотрудники крымской прокуратуры закончат проверку законности строительства детского комплекса в Форосском парке 23 марта.

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