В Форосе остановили строительство 22-этажной высотки

Здание начали строить на месте бывшего школьного стадиона Фото: Елена ЛЕЛЮК

Стройку 22-этажного здания около Форосского парка заморозили. Специалисты выявили нарушения в оформлении документации на объект.

По данному делу в суд направлен иск с требованием прекратить строительство, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с местными жителями.

- Проверка завершена, выявлены нарушения в оформлении технической документации. Мы уже направили иск в суд. Последнее слово за судьей, - рассказал Аксенов.

Напомним, сотрудники крымской прокуратуры закончат проверку законности строительства детского комплекса в Форосском парке 23 марта.

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