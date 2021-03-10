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Это фейк: Украинский пилот предложил россиянам выпрыгнуть из самолета над Крымом

Скандальный ролик разлетелся по всем соцсетям
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Ролик успел разлететься по другим социальным сетям

Ролик успел разлететься по другим социальным сетям

Фото: Архив "КП"

Всего за сутки бешенную популярность приобрел скандальный ролик с украинского самолета, в котором пилот по громкоговорителю предлагает пассажирам из России выпрыгнуть над родным Крымом.

После того, как видео набрало большое количество просмотров и комментариев, оказалось, что оно фейковое. Его специально смонтировал украинский тиктокер. Ролик быстро удалили с платформы за разжигание межнациональной вражды.

- Сейчас мы пролетаем над нашим украинским Крымом и находимся над крымскими горами. Если на борту есть россияне, аварийные выходы промаркированы зелеными знаками. Вы имеете отличную возможность воссоединиться с родной гаванью, а всем остальным - хорошего полета, - говорит поддельный голос пилота в авиалайнере.

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