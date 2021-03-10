Это фейк: Украинский пилот предложил россиянам выпрыгнуть из самолета над Крымом

Ролик успел разлететься по другим социальным сетям Фото: Архив "КП"

Всего за сутки бешенную популярность приобрел скандальный ролик с украинского самолета, в котором пилот по громкоговорителю предлагает пассажирам из России выпрыгнуть над родным Крымом.

После того, как видео набрало большое количество просмотров и комментариев, оказалось, что оно фейковое. Его специально смонтировал украинский тиктокер. Ролик быстро удалили с платформы за разжигание межнациональной вражды.

- Сейчас мы пролетаем над нашим украинским Крымом и находимся над крымскими горами. Если на борту есть россияне, аварийные выходы промаркированы зелеными знаками. Вы имеете отличную возможность воссоединиться с родной гаванью, а всем остальным - хорошего полета, - говорит поддельный голос пилота в авиалайнере.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50