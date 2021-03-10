Сколько вакцинировано от коронавируса в Крыму на 10 марта: Более 23,5 тысяч человек получили полный комплекс иммунизации

Уже 23,5 тысячи крымчан обладают иммунитетом к коронавирусу Фото: "КП" Архив

В Крыму по состоянию на 10 марта вакцинировано от коронавируса 47 тысяч 526 человек, из них 23 тысячи 569 получили второй компонент. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

- На сегодняшний день получено 62 тысяч 232 доз вакцины, - отметил он. - В наличии 14 тысяч 700 доз.

В медучреждениях работают 72 пункта вакцинации и 20 выездных бригад. На этой неделе запланированы выезды в сельские амбулатории отдаленных районов, иммунизация коллективов нескольких школ и техникумов. А также повторные выезды на предприятия для вакцинации вторым компонентом.

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