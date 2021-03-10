Улицу Козлова в Симферополе откроют для движения 11 марта

Асфальт на Козлова уже уложен. Фото: АО "ВАД".

Утром 11 марта будет открыто движение по улице Козлова в Симферополе. Первый транспорт поедет по новому асфальту в 5.00.

Дорогу, напомним, закрыли для движения 7 марта, а идущий по ней транспорт пустили в обход. Из-за это в понедельник и вторник в центральной части Симферополя образовались автомобильные пробки.

Как сообщили в пресс-службе компании «ВАД», выполняющей ремонт, укладка асфальтобетона закончена, но открыть движение нельзя, пока асфальт не стабилизируется.

Кроме того, работы на улице Козлова будут продолжены, но они не требуют перекрытия движения. Дорожники сегодня ведут укладку бордюров.

Дорожникам еще предстоит нанести термопластиковую разметку на новый асфальт, это произойдет только после возвращения плюсовых температур.

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