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На Крым движется сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение

Жителей полуострова просят соблюдать правила безопасности
Никита ПОЛЬКОНикита ПОЛЬКО
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Штормовой ветер накроет Крым.

Штормовой ветер накроет Крым.

Фото: Архив "КП"

Министерство чрезвычайных ситуаций Крыма предупреждает: в течении ближайших суток на полуострове ожидается усиление ветра.

В пресс-службе ведомства отмечают, что северо-восточный ветер будет достигать 20-25 метров в секунду. Граждан просят соблюдать правила безопасности во время шторма.

Как сообщала КП-Крым, эта неделя не порадует жителей республики теплыми днями. Ночами столбики термометра будут опускаться ниже нуля, а днем температура воздуха будет составлять около 5 градусов.

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