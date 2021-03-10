На Крым движется сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение

Штормовой ветер накроет Крым. Фото: Архив "КП"

Министерство чрезвычайных ситуаций Крыма предупреждает: в течении ближайших суток на полуострове ожидается усиление ветра.

В пресс-службе ведомства отмечают, что северо-восточный ветер будет достигать 20-25 метров в секунду. Граждан просят соблюдать правила безопасности во время шторма.

Как сообщала КП-Крым, эта неделя не порадует жителей республики теплыми днями. Ночами столбики термометра будут опускаться ниже нуля, а днем температура воздуха будет составлять около 5 градусов.

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