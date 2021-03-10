Пассажиропоток на границе Крыма с Украиной снизился до небывалых показателей

Работа КПП ограничена из-за ковида. Фото: Архив "КП"

Пандемия коронавируса сильно повлияла на пассажиропоток на границе Крыма и Украины. С начал года он снизился 84%, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

- В течение двух первых месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого поток пассажиров и транспортных средств через административную границу с Крымом снизился на 84,4% и 87,6% соответственно, - уточнили в ведомстве.

В феврале границу в обоих направлениях пересекли только 27,3 тысячи человек и более 3,2 тысячи единиц транспорта.

Следует напомнить, что еще в марте в связи с пандемией Киев ввел ограничения на работу пограничных пунктов на границе с Крымом. Россия также ограничила работу своих пунктов.

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