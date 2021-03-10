Власти Крыма хотят подать иск в суд против Украины и посчитать ущерб после водной блокады

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Председатель Госсовета РК Владимир Константинов поручил всем профильным комитетам республики конкретизировать и посчитать ущерб, который нанесла региону Украина, перекрыв Северо-Крымский канал.

- Нужно переходить от слов к делу, сформировать первый иск совместно с юристами Госсовета Крыма по водной блокаде. Попросил бы все профильные комитеты в соответствии со своими полномочиями принять участие в этой работе и конкретизировать ущерб, - заявил Владимир Константинов.

Спикер парламента предложил учесть сельскохозяйственную отрасль, экологию, а также ущерб, нанесенный инфраструктуре Северо-Крымского канала. Кроме того, планируется включить убытки, нанесенные Крыму в 2018 году после аварии на заводе «Крымский Титан».

Планируется, что ответчиками по иску должны выступить украинские политики, которые призывали устроить водную блокаду Крыму и осуществляли ее.

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