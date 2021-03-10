В Симферополе и Севастополе 11 марта частично отключат электричество

Свет пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 марта в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов исчезнет свет, потому что крымские энергетики займутся ремонтом трансформаторных подстанций и прочего оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Гурзуфская, 10/4-64, 88, 73а;

пер. Малосадовый, 2-36 (чет), 9;

ул. Лесхозная, 2-7;

ул. Стевена, 2-68 (чет), 1-55 (нечет);

пер. Дальний, 3;

ул. Клубная, 36, 38, 11;

ул. Центральная, 17-48;

ул. Оленчука, 24, 42-50/2 (чет), 1-5 (нечет), 65-77 (нечет);

ул. Алексеева, 3, 5;

пер. Инкубаторный, 1-16;

пер. Водосбросный, 1/50-10;

ул. Инкубаторная, 1-10;

тупик Центральный, 2-8 (чет), 1-5 (нечет);

ул. Малосадовая, 2-8 (чет), 12, 1-11 (нечет);

пер. Центральный, 35;

ул. Батурина, 51, 53;

ул. Гражданская 54-104(чет), 61, 63

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Радуга», «Веселая долина», «Надежда», «Монтажник ПМК 220», «Полиграфист», «Электрификатор», «Мебельщик», «Луч», «Пневматик», «Пневматик 2», «Нерудник», «Вишневый Сад», «Полет», «Автомобилист», «Пчелка», «Автобусник 2», «Автобусник», «Скала», «Энергия», «Степное», «Шинник», «Домостроитель», «Привал», «Ягодка Крым», «Бодрость», «Водник», «Садовод»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.30 до 13.00

ул. Промышленная 1,1-А,3,7,4,8,18,20

с 9.00 до 17.00

ул. Адмирала Фадеева 27-Е,Ж,29-А,Б,В;

ул. Адмирала Юмашева 12,14,16,22,24

село Родниковое: ул. Баштановая, 2-8; ул. Грищенко, 1-17; ул. Скитальца, 4-28, 1-25; ул. Заречная, 2-6, 1-А, 1-9; ул. Куликова, 18-а, 4-24, 27-Б, 19-35; пер. Кленовый, 2, 6-8, 1-7; ул. Кленовая, 2-20, 1-7; ул. Терлецкого, 2-38, 1-27

с 11.00 до 17.00

КСП Память Ленина уч.2,402,412,422,474,594, 403,405,409,415,429,593

село Терновка: ул. Студенческая (Черноморнефтегаз, оп.насосная воды); (Насосная станция «Терновка»), (ТСП Терновского с/с №337 КСП), (ЧП «Фанелс-ТТ», насосная зверофермы, крестьянское хозяйство гр. Огородов А.А.), (ТП Совхозная, звероферма);

село Родное: ул. Балаклавская 30, ул. Яны Дунья 14,18,22-24(чет), 1-5(нечет),9,17-19(нечет),23, ул. Новая жизнь 18, 17, ул. Садовая 2-24(чет),50, 1-31(нечет), ул. Умерова 2-6(чет), 3-7(нечет), ул. Новая 2-32(чет), 19-А,1-33(нечет), ул. Сумская 8-42(чет), 7-43(нечет), ул. Сахалина 2-10 (чет),16,22, 1-9(нечет),13-15(нечет), ул. Центральная 2-40(чет), 1-41(нечет), ул. Водопадная 2-8 (чет), 1-7(нечет), ул. Школьная 8-30(чет), 7-29(нечет) (д/сад №2), ул. Сумская 2-6(чет), 1-5 (нечет), ул. Центральная 23

с 8.00 до 17.00

ул. Вакуленчука 2,10;

пл. 50 лет СССР

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