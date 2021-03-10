Инсульт за рулем: полицейские спасли крымчанина, которого парализовало

Фото: пресс-служба МВД в Крыму

Крымчанину стало плохо прямо за рулем своего авто. Если бы вовремя не подоспели полицейские, все закончилось бы плачевно.

ForPost со ссылкой на пресс-службу МВД по РК сообщает, что полицейские заметили неладное: на перекрестке внезапно остановился автомобиль. Машина мешала движению транспорта.

Правоохранители приблизились к автомобилю и увидели, что за рулем сидит пожилой мужчина. Инспекторы ДПС выяснили, что мужчина резко почувствовал себя плохо - у него немели ноги и рука, тело было частично обездвижено. Также у водителя сильно кружилась голова.

Полицейские доставили пострадавшего в больницу поселка Советский. Медики диагностировали ишемический инсульт.

- Благодаря своевременной помощи, оказанной мужчине сотрудниками Госавтоинспекции, удалось избежать более тяжких последствий для его здоровья, - отмечает пресс-служба ведомства.

Мужчину удалось спасти, его состояние стабилизировалось. Сейчас он находится на стационарном лечении. Супруга водителя на следующий день обратилась в полицию Советского района и поблагодарила за помощь.

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