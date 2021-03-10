Власти отменили мероприятия в честь седьмой годовщины Крымской весны

В Крыму пока действуют коронавирусные ограничения Фото: Архив "КП"

Крымские власти решили не проводить массовых мероприятий в годовщину воссоединения республики с Россией, сообщил спикер парламента Владимир Константинов.

По словам председателя Госсовета, по случаю седьмой годовщины в этом году мероприятий проводиться не будет, так как коронавирусные ограничения все еще действуют.

- Во-первых, пандемия еще идет. Поэтому нам не нужно давать дополнительных поводов, - отметил Константинов.

Однако некоторые торжественные мероприятия в годовщину Крымской весны все же состоятся. В здании Госсовета пройдут основные мероприятия.

Напомним, Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года в результате референдума. Тогда большинство жителей полуострова единогласно поддержали воссоединение с Россией.

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