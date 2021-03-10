Исследование КФУ: большинство молодых людей смотрят новости в интернете

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Около 100% молодежи предпочитают получать информацию из интернета. Такие выводы сделали ученые Крымского федерального университета после изучения сферы интересов, уровня активности и этикета молодых людей.

Как сообщает доцент кафедры социологии Крымского федерального университета Андрей Зоткин, в опросе приняли участие 1200 крымчан в возрасте 18-35 лет.

По данным ученых, в интернете получают информацию 97,7% респондентов, 69,7% опрошенных предпочитают узнавать информацию из личного общения, 26% - с помощью телевидения, еще меньше из печатной прессы и радио (8,3% и 7,6% соответственно).

При этом если идет речь о крымских новостях, 52,9% молодежи предпочитают смотреть их по телевизору.

- Уровень доверия к телевизионному контенту чрезвычайно низок, но в контексте крымских новостей количество молодых людей, черпающих информацию из телепередач, довольно высоко. Это связано с неразвитостью в Крыму блогосферы. Молодежь обращается к TV, когда нет альтернатив. Наш полуостров - регион, к которому обращено пристальное внимание на мировом уровне, но наши СМИ ведут чаще всего оправдательную стратегию, а не наступательную, активную, - передает слова Андрея Зоткина Крымское информационное агентство.

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