Ялтинский следователь хотел провернуть незаконную сделку и нажиться на этом

Накажут не только ялтинского следователя, но и его руководителей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ялте задержали следователя, который подозревается в планировании мошенничества. По данным СК России по РК и Севастополю, алупкинский следователь в феврале пообещал ялтинке помочь заполучить право собственности на две квартиры, владельцы которых умерли.

- За подобное мошенничество мужчина запросил у местной жительницы 55 тысяч рублей. При этом он знал, что не сможет повлиять на ситуацию, а просто хотел заполучить деньги. Ялтинка передала следователю обещанную сумму. Но как только он взял деньги в руки - подоспели сотрудники ФСБ и задержали подозреваемого, - рассказали в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю.

Против крымчанина возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество. Полицейский свою вину признал.

По факту задержания следователя специалисты МВД по РК проведут служебную проверку. Если вина ялтинца будет доказана, то он лишится работы и понесет ответственность. Кроме того, дисциплинарно накажут и его непосредственных руководителей.

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