Крымские пловцы привезли четыре медали с первенства и чемпионата Южного федерального округа

Фото: Федерация плавания РК

Крымские пловцы завоевали четыре медали на чемпионате и первенстве Южного федерального округа.

Как сообщает «Крымская газета», в соревнованиях приняли участие 450 спортсменов. В рамках первенства единственную серебряную медаль взял Максим Гордов. Он выступил на пятидесятиметровке брассом. Бронзовая медаль досталась Диане Стяжкиной, спортсменка проплыла дистанцию в 400 метров.

Кроме того, Антон Погребняк завоевал «бронзу» в личном зачете.

- У нас очень перспективная молодежь: помимо призеров, очень много четвертых и пятых мест - это хороший результат в плавании. А вот взрослые спортсмены часто либо бросают плавать, либо переезжают в другие регионы просто из-за того, что у нас пока нет собственной базы подготовки, негде тренироваться, - отметил президент Федерации плавания Республики Крым Денис Ильев.

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