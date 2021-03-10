Молодой крымчанин сжег венки на «Вечном огне» из-за ссоры с друзьями

Фото: Ксения Якубец

19-летнего жителя города Саки подозревают в сожжении венка на мемориале «Вечный огонь». В пресс-службе МВД по РК отмечают, что это 19-летний местный житель.

Напомним, что ЧП случилось в прошлом году. Вандалы осквернили городской мемориал, на нем сожгли венки. «Вечный огонь» пришлось очищать от сажи и застывшей пластмассы.

Правоохранители задержали юношу, который живет в Сакском районе. Он рассказал полицейским, что 14 декабря ночью гулял вместе с приятелями. Молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения. Он поссорился с друзьями и на эмоциях бросил венок в огонь мемориала.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ (вандализм). Крымчанину грозит крупный штраф или до трех месяцев ареста. Сейчас юноша находится под подпиской о невыезде, он ожидает суда.

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