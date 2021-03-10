В Симферополе на 15 дней ограничат движение по переулку Киевский

Участок будет закрыт для машин до 30 марта. Фото: МБУ "Город"

В Симферополе на две недели перекроют участок дороги по переулку Киевский - от улицы Леси Украинки до улицы Новая. Там планируется провести ремонтные работы. Движение транспорта ограничат с 6 утра 15 марта до 6 вечера 30 марта, чтобы постелить новое асфальтовое покрытие, сообщили в администрации Симферополя.

Жителей и гостей города просят заранее планировать свой маршрут, чтобы не провоцировать заторов.

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