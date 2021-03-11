Ялта и Севастополь вошли в топ-10 популярных городов для коротких поездок весной

Ялта всегда в центре внимания отдыхающих.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU выяснили, какие города туристы выбирают для поездок на 2-3 дня этой весной.
- Чаще всего для коротких путешествий выбирают Ялта (20%), Севастополь (13%) и Шерегеш (10%), - сообщили аналитики, изучив данные брони жилья туристами с 1 марта по 30 апреля 2021 года.
Топ-10 популярных городов для коротких поездок весной (средняя цена ночи в отелях, в рублях):
Ялта, 3039
Севастополь, 2651
Шерегеш, 7530
Санкт-Петербург, 2055
Суздаль, 10780
Кисловодск, 1568
Лахденпохья, 6938
Казань, 2625
Новосибирск, 2664
Осташков, 5714
Красноярск, 2763
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