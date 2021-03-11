Ялта и Севастополь вошли в топ-10 популярных городов для коротких поездок весной

Ялта всегда в центре внимания отдыхающих. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU выяснили, какие города туристы выбирают для поездок на 2-3 дня этой весной.

- Чаще всего для коротких путешествий выбирают Ялта (20%), Севастополь (13%) и Шерегеш (10%), - сообщили аналитики, изучив данные брони жилья туристами с 1 марта по 30 апреля 2021 года.

Топ-10 популярных городов для коротких поездок весной (средняя цена ночи в отелях, в рублях):

Ялта, 3039

Севастополь, 2651

Шерегеш, 7530

Санкт-Петербург, 2055

Суздаль, 10780

Кисловодск, 1568

Лахденпохья, 6938

Казань, 2625

Новосибирск, 2664

Осташков, 5714

Красноярск, 2763

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50